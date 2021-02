Organisatie Tokio 2020 beslist eind maart of toeschouwers welkom zijn

"Wij beschouwen dat als de dag waarop de Spelen officieus beginnen", verklaarde de oud-schaatsster. "Rond die tijd willen we de wereld duidelijkheid geven over de vraag onder welke condities de competities worden afgewerkt."

Het organisatiecomité van Tokio 2020 maakt eind maart bekend of er deze zomer toeschouwers welkom zijn op de Olympische Spelen. Voorzitter Seiko Hashimoto zei vrijdag dat het besluit valt rond de 25e van die maand, de dag waarop de fakkelloop op Japanse bodem aanvangt.

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, sprak eerder deze week tijdens een persbijeenkomst nog de verwachting uit dat 'eind april, begin mei' meer duidelijk zou worden over de aanwezigheid van toeschouwers tijdens de Zomerspelen. Hij deed die uitspraak na afloop van een vergadering van de Executive Board van het IOC.

1,8 miljard euro strop

Indien toeschouwers vanwege het wereldwijde coronavirus van de tribunes worden geweerd, zou dat de zoveelste financiële tegenvaller betekenen voor de Japanners. In 2020 werden 4,5 miljoen toegangskaarten verkocht, waarvan het merendeel in eigen land is afgezet. Die tickets blijven geldig voor de uitgestelde Olympische Spelen. Als die kaarten moeten worden teruggegeven, omdat ze geen toegang blijken te bieden tot de wedstrijden, dan kost dat het organisatiecomité 1,8 miljard euro.