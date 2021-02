Grapperhaus: boete voor ondernemers die terrassen openen

Horecagelegenheden die volgende week de terrassen openen, kunnen op een boete rekenen, waarschuwt minister Grapperhaus. Een aantal afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland heeft opgeroepen vanaf dinsdag de terrassen openen, maar het kabinet vindt dat dit echt niet kan.

Grapperhaus sprak vanmorgen met Koninklijke Horeca Nederland. Vanmiddag spreekt hij met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad over de handhaving.

Hij noemt het toch openen van de terrassen "illegaal" en waarschuwt dat gelegenheden die zich niet aan de coronamaatregelen houden uiteindelijk zelfs gesloten kunnen worden.

'Achter de oren krabben'

Minister Van 't Wout riep ondernemers in de horeca vanmorgen al op om niet aan de protestactie mee te doen. Ook mensen die in het park een feestje willen houden, vraagt hij dringend om zich nog eens "achter de oren te krabben". "Doe het niet," zegt de demissionair minister van Economische Zaken, "want het is gewoon levensgevaarlijk, dat soort bijeenkomsten".

Van 't Wout zegt dat het kabinet met de paar versoepelingen die volgende week ingaan "al een bewust risico neemt". "Er is nu echt geen ruimte om meer te doen. Die ruimte zullen we zelf moeten creëren. De enige manier om uit deze ellende te komen, is dat iedereen zich aan de regels gaat houden."

De minister begrijpt de irritatie bij de horecaondernemers. "Als ik die parken zie vollopen, denk ik ook van: joh, lekker solidair. Niet alleen met de horeca, maar ook met de mensen die in de zorg werken. Dus burgemeesters moeten gewoon handhaven, daar spreekt minister Grapperhaus hen ook over aan. En dat is niet leuk, maar het is wel nodig."

'Het is wrang'

Ook minister Van Ark voor Medische Zorg ziet nog geen ruimte om het aantal contactmomenten tussen mensen te vergroten, hoe wrang ze het ook vindt dat mensen nu naast een gesloten horecagelegenheid een drankje gaan zitten drinken. "Maar als je de terrassen opent, komen daar natuurlijk nog meer mensen op af. En we moeten ons blijven realiseren dat zo'n virus overspringt van de ene persoon op de andere."

Grapperhaus wil samen met horecaondernemers een plan maken om de terrassen op een later tijdstip veilig te kunnen openen. "Maar we moeten nu niet bij elkaar verwachtingen gaan wekken over de korte termijn."