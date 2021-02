Keeper Velthuizen (34) geeft niet op: contract bij Fortuna Sittard

Piet Velthuizen heeft een contract voor de rest van dit seizoen getekend bij Fortuna Sittard. De 34-jarige doelman was sinds afgelopen woensdag op proef bij de nummer negen van de eredivisie.

"Hij heeft in een paar dagen aangetoond er nog steeds goed op te staan en is er op gebrand om hier een goede prestatie neer te zetten", zegt technisch manager Sjoerd Ars over Velthuizen.

Fortuna was op zoek naar een doelman omdat Yanick van Osch kampt met een zware botkneuzingen en de Moldavische reservekeeper Alexei Koselev op het punt staat de club te verlaten. "Door de ontwikkelingen waren we genoodzaakt snel te handelen en een keeper toe te voegen aan de selectie," aldus Ars. "Deze vacante positie is met Piet naar wens opgevuld. We halen een ervaren doelman binnen, die gepokt en gemazeld is in de eredivisie."

Al drie jaar geen wedstrijd

De eenmalig international heeft al ruim drie jaar geen officiële wedstrijd meer gespeeld: hij speelde op 16 december 2017 voor het Griekse Omonia Nicosia zijn laatste officiële wedstrijd.

Medio 2018 keerde Velthuizen terug naar Nederland en vond hij bij AZ, Willem II en Telstar een onderkomen, zonder daarbij overigens voor de clubs in actie te komen.