De uitzending van 26 februari

In aanloop naar de verkiezingen voeren we in Nieuwsuur elke dag gesprekken met lijsttrekkers van de grootste partijen. Wat waren de ambities vier jaar geleden? Wat hebben ze bereikt? En wat zijn ze van plan?

Vandaag is Liane den Haan van 50PLUS te gast. Een partij met een steeds grotere groep potentiële achterban. Een groep die bovendien hard getroffen is door de coronacrisis. Maar ook een partij die moeite heeft om de beloftes waar te maken door intern geruzie, afsplitsingen en massaal weggelopen leden. Brengt Liane de Haan de rust terug bij 50PLUS?