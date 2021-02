Opnieuw scholieren in Nigeria ontvoerd, mogelijk honderden meisjes

In Nigeria hebben gewapende mannen een groep scholieren ontvoerd. De lokale autoriteiten zeggen dat ze nog niet weten wie de slachtoffers zijn, maar volgens de BBC gaat het om ongeveer 300 meisjes.

De ontvoering was in de staat Zamfara, in het noorden van het land.

Vorige week was er ook al een aanval op een groep scholieren in Nigeria, in de plaats Kagara. Toen werd 's nachts een internaat aangevallen door gewapende mannen. Een scholier werd gedood, 27 werden er ontvoerd; zij worden nog steeds vastgehouden.

Boko Haram?

Het is onduidelijk wie er achter de acties van vandaag en vorige week zitten, maar de islamitische terroristische organisatie Boko Haram heeft vaker scholen in Nigeria aangevallen.

In december werden nog bijna 400 scholieren ontvoerd door Boko Haram. Zij zijn weer vrijgelaten. In een audioboodschap werd gezegd dat de ontvoering was gericht tegen het "on-islamitische westerse onderwijs".