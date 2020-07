Storing bij Whatsapp, veel klachten over problemen met de verbinding

WhatsApp heeft vanavond enige tijd te maken gehad met een storing. Daardoor was de dienst niet of niet goed te gebruiken. Ook werkte de desktop-versie van WhatsApp niet.

Zoals het nu lijkt werkt de app weer, maar het is nog onduidelijk wat de oorzaak is en of de storing blijvend is verholpen. WhatsApp was niet meteen bereikbaar voor een reactie.

Iets na 22.00 uur kwamen er bijna 100.000 meldingen binnen via de website allestoringen.nl. Ook op social media regende het klachten. Mensen klaagden vooral over problemen met de verbinding.