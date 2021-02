Tuschinski Amsterdam uitgeroepen tot mooiste bioscoop ter wereld

Het veelgelezen Britse magazine Time Out heeft Pathé Tuschinski in Amsterdam uitgeroepen tot mooiste bioscoop ter wereld.

De jury, die bestaat uit redacteuren van het blad en kunstkenners, beschrijft de bioscoop als een "nooit oud geworden droompaleis, met zijn elegante mix van art deco en art nouveau met strakke modernistische accenten". Time Out raadt zijn lezers aan "een bedevaartstocht te maken naar dit weelderige, historische heiligdom voor de films".

Het Tuschinski-theater aan de Reguliersbreestraat in Amsterdam werd geopend in oktober 1921. Het was ontworpen en gebouwd door de Poolse bioscoopexploitant Abraham Tuschinski, die op doorreis was naar de VS maar in Nederland bleef hangen.

Concerten en opera's

De bioscoop, met zijn theatrale grote zaal inclusief romantische loges en zijn dikke tapijten, is een geliefde plek voor galapremières. Voor de coronacrisis werden er op het grote scherm ook steeds vaker live concerten en opera's getoond die elders ter wereld plaatsvonden,

De Franse eigenaar Pathé heeft onlangs een ingrijpende restauratie doorgevoerd met het oog op de honderdste verjaardag, Of de viering daarvan doorgaat, is nog niet helemaal duidelijk. Als gevolg van de coronamaatregelen is Tuschinski net als alle andere bioscopen in Nederland dicht.