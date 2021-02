Warming-up: geen nieuwe blessures voor vermoeid PSV • Man Utd-Milan in Europa League

PSV likt vandaag zijn wonden na de zure uitschakeling van donderdagavond in de Europa League tegen Olympiakos.

Trainer Roger Schmidt vond dat zijn team het had verdiend om door te gaan.

"Of ik boos ben? Nee, maar wel teleurgesteld. Dit kan gebeuren in het voetbal. Het is zonde voor deze groep. Ze verdienden het om door te gaan. Ze hebben er echt alles aan gedaan."

Middenvelder Ryan Thomas legde de vinger op de zere plek. PSV heeft de uitschakeling vooral te danken aan de slechte heenwedstrijd in Athene, waar met 4-2 werd verloren.

"We zijn uiteindelijk afgestraft voor de fouten die we in de eerste wedstrijd maakten."

Veel tijd om te treuren heeft PSV overigens niet. Komende zondag om 14.30 uur wacht alweer de topper tegen Ajax.

Schmidt blikt om 13.30 uur vooruit op deze wedstrijd.