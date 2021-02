Warming-up: Brama slaat derby over na geboorte dochter • Man Utd-Milan in Europa League

Het is nog onduidelijk of Calvin Stengs zondag met AZ tegen Feyenoord kan uitkomen. De aanvaller heeft de training inmiddels weer hervat. Trainer Pascal Jansen beslist zaterdag of hij hem opneemt in zijn selectie voor het thuisduel met de club uit Rotterdam.

"Calvin had net nog een hersteltraining en we weten nog niet of hij zaterdag weer in groepsverband mee kan trainen", zegt Jansen op de website van zijn club. "We zijn in ieder geval blij dat hij gewoon weer op het veld staat, dat is sowieso positief."

Jonas Svensson vierde zijn rentree in de selectie van AZ na drie maanden blessureleed. Vorige week keerde Dani de Wit ook al terug. Trainer Jansen krijgt steeds meer opties voor verschillende posities. "Dat is alleen maar mooi. Hoe meer spelers we tot onze beschikking hebben, hoe beter", zei hij.

AZ is de nummer 3 van de Eredivisie, met drie punten meer dan Feyenoord. De Alkmaarders wonnen vorige maand de uitwedstrijd tegen Feyenoord met 2-3.

'Wij speelden in Rotterdam een goede partij", weet Jansen. "We waren goed aan de bal, hadden de zaken verdedigend ook voor elkaar en maakten op de juiste momenten de goals. Het zou fantastisch zijn als we dit zondag kunnen herhalen."