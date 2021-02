PEC heeft weer wat lucht na zege op Heerenveen • Robben terug op trainingsveld

PSV lijkt in fysiek opzicht zonder grote schade het duel met Olympiakos te hebben verteerd. "Iedereen is moe, maar we hebben aan de wedstrijd geen blessuregevallen overgehouden", zei trainer Roger Schmidt.

Zondag wacht opnieuw een zwaar duel voor Schmidt en PSV als Ajax op bezoek komt.

Olivier Boscagli maakte donderdag een goede indruk op het middenveld van PSV, een positie waarop de Fransman niet vaak speelt onder Schmidt. "Hij is tegen Ajax dan zeker weer een optie voor die positie."

De trainer zegt een dag na de Europa League-uitschakeling geen spijt te hebben van de keuzes die hij heeft gemaakt. Zo wachtte hij tot de slotfase met het doorvoeren van enkele wissels, terwijl veel spelers al een vermoeide indruk maakten.

"Ik zou het opnieuw zo hebben gedaan", aldus Schmidt. "We waren gewoon ongelukkig. Ik vind dat de spelers het goed hadden gedaan."

"We halen veel zelfvertrouwen uit de thuiswedstrijden tegen Vitesse en Olympiakos. Het is geen schande dat we door hen zijn uitgeschakeld. We hebben het hier wel over een club die vaak in de Champions League speelt en kampioen van Griekenland wordt."

Ook het zelfvertrouwen van PSV is volgens Schmist niet aangetest. "We zijn weliswaar uitgeschakeld, maar je bouwt ook zelfvertrouwen op door de manier van voetballen."