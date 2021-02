Blok vindt Chinese reactie op Kameruitspraak Oeigoeren niet verrassend

Minister Blok vindt de reactie van China op de uitspraak van de Tweede Kamer over de Oeigoeren "niet verrassend". Gisteren nam de Kamer een motie aan waarin de manier waarop China met de Oeigoerse moslimminderheid omgaat genocide wordt genoemd. Het demissionaire kabinet wil tot nu toe niet zover gaan.

De Chinese ambassade in Den Haag leverde gisteravond meteen scherpe kritiek op de Kameruitspraak en noemde die "opzettelijke laster en een grove inmenging in een binnenlandse aangelegenheid".

Blok herhaalde vanmorgen dat hij de situatie van de mensenrechten voor de Oeigoeren zeer zorgelijk vindt en dat hij dat zelf ook geregeld in zijn contacten met China aan de orde heeft gesteld. Dat zal hij ook blijven doen.

Maar hij zei ook dat voor het gebruik van de term genocide "een aantal stevige juridische criteria geldt waaraan nu nog niet is voldaan". Volgens Blok moeten eerst de Verenigde Naties of een internationaal hof uitspreken dat er genocide is gepleegd, en dat is nog niet gebeurd.