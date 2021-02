Gaat Ihattaren Malen of Lammers achterna? PSV wacht op handtekening toptalent

Mo Ihattaren - AFP

Wat is het plan van Mohamed Ihattaren en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola? PSV wil het in medio 2022 aflopende contract van het grote talent heel graag verlengen, maar tot op heden komt er geen witte rook uit het Philips Stadion. Ihattaren liet herhaaldelijk weten dat Raiola in zijn keuze leidend zal zijn. "Hij is een familieman en praat veel met mij. Hij heeft mij veel geholpen. Dat zie je totaal niet in de media. Je kan altijd bij hem terecht", zei Ihattaren in 2020 in de televisieserie Tiki Taka Touzani. Blindelings vertrouwen Maar is dat blindelingse vertrouwen van Ihattaren in zijn zaakwaarnemer een goed of slecht teken voor PSV? De gesprekken tussen beide partijen zijn in ieder geval nog steeds gaande. Technisch manager John de Jong heeft voldoende reden om aan te nemen dat de pleintjesvoetballer uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland gaat bijtekenen. De verstandhouding tussen PSV en Raiola is immers goed.

Mino Raiola tijdens de Golden Boy Award-uitreiking in december 2020 in Turijn - Pro Shots

Donyell Malen is voor De Jong het voorbeeld dat geduld beloond wordt. De aanvaller verlengde in augustus 2019 aan de hand van Raiola zijn aflopende contract, nadat men in Eindhoven toch wat nerveus was geworden over het uitblijven van een handtekening. De media-afdeling van PSV speelde toen handig in op die onzekerheid door acteur Frank Lammers in te schakelen bij de bekendmaking van Malens contractverlening. Ook deed PSV goede zaken met een andere speler uit de stal van Raiola, Hirving Lozano, toen de Mexicaan medio 2019 voor een recordbedrag van om en nabij de 35 miljoen euro naar Napoli ging. Sam Lammers-scenario Het Sam Lammers-scenario is voor De Jong echter reden nooit achterover te leunen. PSV toonde net als met Malen veel geduld met Lammers, alleen pakte dit verkeerd uit toen Atalanta Bergamo zich meldde. Lammers, die De Jong nota bene al zijn jawoord had gegeven over een nieuw contract, wilde vervolgens zo snel mogelijk weg uit Eindhoven. PSV moest in september 2020 wel tot verkoop overgaan, zodat Lammers een seizoen later niet gratis de deur zou uitlopen.

Sam Lammers (rechts) en Mohamed Ihattaren in zomer van 2020 tijdens een training van PSV - Pro Shots

Het lijkt er vooralsnog op dat Ihattaren en Raiola het spel niet op die manier willen gaan spelen. Over zijn keuze voor het Nederlands elftal zei Ihattaren, ook in Tiki Taka Touzani, al eens: "Als er een ding is waar ik aan denk, dan is dat dankbaar blijven. Als jij iets voor mij doet, dan ga ik jou niet in de steek laten." Het is aannemelijk dat Ihattaren met een vergelijkbaar gevoel over PSV zal denken. De club waar hij in 2010 naartoe ging omdat zijn grote voorbeeld Ibrahim Afellay er furore had gemaakt. Perspectief Anderzijds valt het nog te bezien hoe groot het perspectief voor Ihattaren onder Roger Schmidt is, de trainer die nog tot medio 2022 vastligt in Eindhoven. Ihattaren heeft zich, na een flinke terugval, weten aan te passen aan de wetten van Schmidt, maar onomstreden is het talent allerminst. Diep in zijn hart blijft Ihattaren het liefst voorin hangen om zoveel mogelijk goals te maken, maar die vrijheden bestaan niet in het systeem van Schmidt.

Mo Ihattaren (m) viert de Eindhovense treffer met zijn ploeggenoten - AFP

Hoe realistisch is het überhaupt dat Ihattaren onder de vleugels van Schmidt volledig tot wasdom komt? Wellicht dat een Europese (top)club hem wel de absolute vrijheid geeft. Het feit dat Ihattaren soms zijn sympathie voor (spelers van) Ajax laat blijken, ligt gevoelig bij de Eindhovense achterban. Gisteren feliciteerde hij nog Ryan Gravenberch met het behalen van de volgende ronde van de Europa League, terwijl PSV op dramatische wijze strandde tegen Olympiakos. En vorige week deelde Ihattaren al een felicitatie aan Brian Brobbey, na diens winnende goal voor Ajax tegen Lille. Flirt Ihattaren op die manier met de Amsterdamse club? Of zorgt hij expres voor wat reuring op sociale media? Het zorgt in ieder geval voor veel vragen.

Het is voorlopig nog onduidelijk wat de toekomst Ihattaren gaat brengen. Wat voor PSV in het voordeel spreekt, is dat de jonge Utrechter nog een lange weg richting de voetbaltop te gaan heeft. Een contractverlenging voelt daardoor als meest logische keuze, maar denken Ihattaren en Raiola er net zo over? PSV zal geduld moeten hebben, maar voelt met het verstrijken van de maanden ook langzaam de druk toenemen.