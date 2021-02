Pérez: 'Om Max bij te benen moet ik boven mezelf uitstijgen, dat ga ik doen'

Sergio Pérez - Red Bull Content Pool

"Samen moeten we er dit jaar het maximale uithalen. Als de auto goed genoeg is voor de wereldtitel, dan moeten we die grijpen. Is dat te hoog gegrepen? Dan gaan we voor het optimale resultaat." Aldus Sergio Pérez. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen presenteert zich bij Formule 1-team Red Bull Racing overduidelijk als teamspeler. "Dit is de kans van mijn leven. Misschien wel de laatste. Ik doe er alles aan om die niet te verknallen." Niet eenvoudig naast Verstappen De 31-jarige Mexicaan beseft dat hij aan een uitdagende klus begint. Verstappen declasseerde de afgelopen seizoenen zijn voormalige teamgenoten Pierre Gasly en Alex Albon en was daarvoor ook al Daniel Ricciardo en Carlos Sainz de baas. En nu is het de beurt aan Pérez, die is ingehuurd omdat Red Bull in de eigen kweekvijver geen geschikte vervanger aan de haak kon slaan om de afgeserveerde Albon te vervangen.

Sergio Pérez en Max Verstappen - Red Bull Content Pool

Pérez weet wat hem te doen staat. "Samen met Max de aanval openen op Mercedes. Ik hoop echt dat we het gat kunnen dichten. Onze motorleverancier Honda heeft keihard gewerkt en ik voel na een paar rondjes al dat de auto potentie heeft." "Of het genoeg is? Het is nog te vroeg voor conclusies, maar ik verwacht een opwindend jaar."

Voor Verstappens kersverse teamgenoot kan het Formule 1-seizoen niet snel genoeg beginnen. "Ik sta te popelen. Eind vorig jaar bereidde ik me voor op een sabbatical omdat mijn team Racing Point een andere coureur (viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, red.) contracteerde. Daarna won ik verrassend mijn eerste grand prix en nu ga ik het hele jaar om podiumplekken vechten." Zijn eerste F1-zege, eind vorig jaar bij de GP van Sakhir, heeft Pérez een extra boost gegeven. "Ik wist dat ik het in me had, maar als het dan eindelijk lukt, geeft dat een stoot zelfvertrouwen. Een ontlading."

2020: Pérez viert zijn zege bij de GP van Sakhir - AFP

"Zo'n eerste zege is mega verslavend. Ik wil meer en ben supergemotiveerd. Dit team is zo gedreven. De fabriek en de mentaliteit zijn indrukwekkend. Alles draait hier om winnen." Pérez heeft slechts een contract voor een jaar bij Red Bull Racing, maar daar zit hij geenszins mee. "Het wordt een succes voor mij en voor het team. Als ik het hier goed doe, gaan er vanzelf nieuwe deuren open." Voor een vakantie had Pérez door alle contractuele beslommeringen geen tijd. "Het waren erg hectische maanden. Ik ben eigenlijk niet tot rust gekomen, maar dat vind ik geen probleem. Ik heb heel veel uren in de simulator doorgebracht en ben fulltime bezig mezelf te prepareren. Ik ben fitter dan ooit. Dat moet. Om Max bij te benen moet ik boven mezelf uitstijgen en dat ga ik doen."

Renstal Red Bull Racing draait geheel en al om Verstappen. Alles is erop gericht hem naar de wereldtitel te loodsen, maar Pérez is niet bang dat de 23-jarige Nederlander hem gaat overvleugelen. "Ik weet hoe zwaar Max' teamgenoten het hier hebben gehad, maar ik heb tien jaar F1-ervaring op zak. In het begin zal het aanpoten zijn. Vooral in de kwalificatie zal Max de maatstaf zijn."

Sergio Pérez - Red Bull Content Pool

Pérez denkt dan ook dat zijn meerwaarde voor het team vooral op zondag gaat tellen. "Ik heb aangetoond dat ik in de race alles uit een auto kan halen. Geef me een paar raceweekends de tijd om de RB16B te doorgronden en alle mensen hier te leren kennen. Daarna moet ik er staan en ga ik proberen ook die laatste tiende van een seconde uit de auto te persen." De teamleiding van Red Bull is ondertussen al tevreden als Pérez het gat met Verstappen beperkt kan houden tot enkele tienden. De Mexicaan is diplomatiek en ook ervaren genoeg om te weten dat hij in eerste instantie een bijrol zal spelen. En zei hij eind vorig jaar nog dat hij nooit een rol als tweede coureur zou accepteren? Ja. "Dat vechten we op de baan wel uit", klonk het toen. Die stoere taal blijft nu echter achterwege.

2020: Pérez in Bahrein na zijn eerste GP-overwinning - AFP