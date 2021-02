Nabestaanden Srebrenica niet tevreden over compensatie, betaling uitgesteld

De regeling voor uitbetaling van een schadevergoeding aan nabestaanden van Srebrenica-slachtoffers wordt voorlopig niet opengesteld. Enkele verenigingen van nabestaanden van de slachtoffers van de massamoord in 1995 hebben er bezwaar tegen, onder meer omdat ze vinden dat ze te weinig betrokken zijn bij de invulling van de regeling. Daarom heeft het ministerie van Defensie de openstelling voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De voorgestelde compensatieregeling bestaat uit een bedrag van 15.000 euro voor de weduwe van een slachtoffer en 10.000 euro voor een ander familielid, zoals een kind, ouder, broer of zus. De Netherlands Compensation Commission Potocari, die de regeling moet uitvoeren, zou er maandag een loket voor openen in Nederland en in Bosnië.

10 procent van de schade

De Staat biedt de nabestaanden een geldbedrag aan ter compensatie van 10 procent van de schade die zij hebben geleden omdat zij tijdens de genocide in Srebrenica in 1995 hun familielid verloren. Daarmee voeren de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken een arrest uit van de Hoge Raad.

Die oordeelde in juli 2019 dat de Nederlandse Staat voor 10 procent aansprakelijk is voor de moord op naar schatting 350 mannen die hun toevlucht hadden gezocht tot de compound van het Nederlandse Dutchbat in Potocari. De mannen bevonden zich onder de 25.000 vluchtelingen die bescherming zochten bij de defensie-eenheid na de val van Srebrenica.

Volgens de rechter wisten de mannen van Dutchbat dat er een groot risico was op marteling en executie. Toch ging een evacuatie van de vluchtelingen door en heeft Dutchbat nagelaten hen de keuze te geven om te blijven. De kans dat dat hun leven zou hebben gered schat de rechter op 10 procent en daarom veroordeelde de Hoge Raad de Staat tot een schadevergoeding voor de nabestaanden ban die hoogte.