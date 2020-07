Mortiergranaten en oude munitie gevonden bij recyclingbedrijf in Venlo

Bij een bedrijf voor metaalrecycling in Venlo is een grote hoeveelheid mortiergranaten en oude munitie gevonden. De politie viel het pand zaterdag binnen vanwege een verdenking van witwassen en het overtreden van milieuregels.

Ook werden de woningen van drie werknemers en een accountantskantoor doorzocht. Bij de invallen werden 400.000 euro aan contant geld en enkele dure auto's in beslag genomen.

Het terrein van het recyclingbedrijf blijft de komende dagen afgesloten en wordt beveiligd, laat het Openbaar Ministerie weten aan 1Limburg. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de komende dagen nog nodig om de explosieven veilig af te voeren.

De bedrijfsvoering van het bedrijf is stilgelegd. Het onderzoek naar het bedrijf wordt uitgevoerd door de FIOD, de politie, een speciaal zoekteam van Defensie, de gemeente Venlo en het Openbaar Ministerie. Justitie verwacht morgen meer te kunnen zeggen over wat er bij het bedrijf is gevonden.