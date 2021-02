Voor de tweede keer begint Van der Breggen aan haar laatste jaar als profrenster

Wielrenster Anna van der Breggen doet deze weken heel veel dingen opnieuw voor het laatst. In 2020 had ze haar carrière willen beëindigen, met de Olympische Spelen van Tokio als laatste hoogtepunt.

Omloop Het Nieuwsblad, de openingskoers van het Vlaamse wielerseizoen, is zaterdag vanaf 14.00 uur live te volgen op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

"Soms sta ik er wel bij stil", zegt ze bij de presentatie van haar ploeg SD Worx, "maar ik heb die keuze zelf gemaakt. Ik geniet er ook wel van. Dit is de laatste keer, ik moet het goed doen en dan is het klaar."

Van der Breggen is 'pas' dertig, maar haar erelijst is enorm. In 2016 werd ze olympisch kampioene op de weg, talloze klassiekers schreef ze op haar naam, driemaal won ze de Giro Rosa en ook de regenboogtrui veroverde ze drie keer: in 2019 won ze de wegwedstrijd op het WK en afgelopen jaar was ze in zowel de tijdrit als de wegwedstrijd de sterkste.

'Het motiveert elke keer'

Ongeacht op wat voor fiets Van der Breggen dit jaar dus stapt, ze doet het in die regenboogtrui. "Dat is heel tof, het maakt niet uit of het een wedstrijd op de weg of een tijdrit is. Er had geen beter jaar kunnen zijn om afscheid te nemen. Het motiveert elke keer als ik hem aantrek."

Bekijk hieronder een vooruitblik op het seizoen van Van der Breggen: