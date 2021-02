Winkeliers eisen heropening bij rechter • Flinke geboortedip in Frankrijk

Niet alleen de rijscholen mogen weer aan het werk: ook de KLM Flight Academy op vliegveld Eelde gaat weer vliegen. Komende woensdag stappen, voor het eerst in maanden, de instructeurs en hun kandidaat-vliegers weer aan boord.

Op de Flight Academy is tijdens de lockdown gebruikgemaakt van een flight simulator, maar écht vluchten maken is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

De vliegschool gaat nu proberen om de achterstand die is ontstaan, snel in te lopen, zegt hoofd trainingen Mark Gerritsen bij RTV Drenthe. "We gaan een leerling natuurlijk geen drie praktijklessen per dag geven. Veiligheid staat voorop. Wat het concreet betekent is dat we soms meer leerlingen tegelijk laten vliegen."

Ook wordt er meer gevlogen, vooral 's avonds. "Voor de lockdown waren we in de avonduren met een à twee vliegtuigjes tegelijk in de lucht, nu kunnen dat ongeveer drie tot zes zijn.