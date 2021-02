Recordkrimp non-foodsector • 30 procent minder toeristische overnachtingen

Het aantal sterftegevallen in Nederland is na een periode van daling weer gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Twee weken geleden lag het cijfer op een normaal niveau voor de tijd van het jaar. Dat was voor het eerst sinds maanden. Door de stijging ligt het nu weer boven het normale cijfer.

Vorige week overleden ongeveer 150 mensen meer dan normaal in deze tijd van het jaar. In totaal ging het om 3600 mensen. Het is nog niet bekend of corona de oorzaak van de extra sterfgevallen is,

Wel is bekend dat het nieuwe coronavirus nog steeds veel slachtoffers maakt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet van zo'n 300 mensen die vorige week zijn overleden aan covid-19. Dat is zelfs meer dan de verhoging van de sterfte die het CBS meet.