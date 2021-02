30 procent minder toeristische overnachtingen • Politie valt shishalounge binnen

Het aantal toeristische overnachtingen in Nederland lag vorig jaar 30 procent lager dan in 2019, meldt het CBS. Vooral hotels en groepsaccommodaties zagen de hoeveelheid boekingen afnemen. Vanwege de coronacrisis bleven veel internationale toeristen weg. Bij hotels daalde het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten daardoor met 65 procent, met name in de grote steden.

Bij campings en vakantieparken liep de hoeveelheid overnachtingen minder hard terug. Het aantal Nederlandse gasten op campings was met 2,9 miljoen ongeveer gelijk aan dat van 2019, maar Nederlanders verbleven er gemiddeld wel langer. Daardoor nam het aantal campingovernachtingen van toeristen in eigen land met 10 procent toe, maar die stijging was niet genoeg om het verlies aan buitenlandse gasten te compenseren.