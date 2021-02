VS bombardeert milities in Syrië uit vergelding: 'Boodschap van Biden'

De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op enkele aan Iran gelieerde milities in het oosten van Syrië. De bombardementen zijn een vergeldingsactie voor een raketaanval waarbij onder andere een Amerikaanse militair gewond raakte.

Het is de eerste keer onder president Joe Biden dat de VS overgaat tot een militaire operatie. Volgens de verklaring van het Pentagon zijn meerdere militaire doelwitten in Syrië vernietigd bij de aanval. Die posten stonden in de buurt van de grens met Irak.

Ze werden bemand door strijders van milities als Kata'ib Hezbollah en Kata'ib Sayyid al-Shuhada, die volgens de VS al vaker aanvallen hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen. Het dodental als gevolg van de reeks bombardementen is nog onduidelijk.

'Boodschap van Biden'

"Deze operatie heeft een duidelijke boodschap: president Biden zal optreden om Amerikaanse troepen en coalitietroepen te beschermen", aldus het Pentagon. De woordvoerder voegde daaraan toe dat er "bewust is gehandeld met het doel om de situatie in Oost-Syrië en Irak te de-escaleren".

De voorafgaande raketaanval gebeurde op 15 februari bij de Irakese stad Irbil. Daarbij kwam een niet-Amerikaans personeelslid van een particulier militair bedrijf om het leven. Ook een aantal Amerikaanse particulieren en een militair raakten gewond. Op het vliegveld zijn ook Nederlandse militairen actief, maar die bleven ongedeerd.

Onderzoek

De raketaanslag werd volgens persbureau AP opgeëist door een sjiitische militie die vertaald naar het Engels de Guardians of the Blood Brigade heet. Ook deze groep wordt gelinkt aan aan Iran, maar die zei deze week niets te maken te hebben met de militie.

De woordvoerder van het Pentagon zei te kunnen bevestigen noch ontkennen dat deze groep daadwerkelijk achter de aanval van 15 februari zat. De Iraakse autoriteiten onderzoeken nog wie de daders zijn.