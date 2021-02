PSV-trainer Schmidt niet boos, wel teleurgesteld: 'Zonde voor de groep'

"Of ik boos ben? Nee, maar wel teleurgesteld. Dit kan gebeuren in het voetbal. Het is zonde voor deze groep. Ze verdienden het om door te gaan. Ze hebben er echt alles aan gedaan", aldus Roger Schmidt.

De trainer van PSV nam zijn spelers in bescherming na de late tegentreffer van Olympiakos (2-1), die uitschakeling betekende in de Europa League. De zege was onvoldoende na de 4-2 nederlaag van een week eerder.

Schmidt zag, behoudens in de slotfase, een goed voetballend PSV. "Ik ben trots op mijn spelers. We waren gefocust en vanaf het begin lieten we zien dat we geloof hadden in een resultaat. We hebben veel geïnvesteerd en een stap vooruit gemaakt in hun ontwikkeling. De uitschakeling moeten we helaas accepteren."

Moeilijk te accepteren

Middenvelder Ryan Thomas baalde van de eliminatie. "Het maakt mij boos. We hadden het gevoel dat we de wedstrijd onder controle hadden, maar dan valt de 2-1 in de laatste minuten. Dat is moeilijk te accepteren."

Zondag krijgt PSV de mogelijkheid om deze week toch nog met een prettig gevoel af te sluiten. Dan staat namelijk de topper in de eredivisie tegen Ajax op het programma.