Ajax houdt af en toe open huis, maar bereikt achtste finales Europa League

Davy Klaassen wordt geknuffeld na zijn 1-0 - Getty Images

Ajax had over geluk niet te klagen, in de Europa League-return tegen een aanvallend slordig Lille. Maar de Amsterdammers hielden stand in eigen huis en bereikten via een 2-1 zege de achtste finales van het tweede Europese clubtoernooi. Die uitslag was een kopie van een week eerder, toen Ajax imponeerde in Frankrijk. De ploeg van Erik ten Hag kwam toen zo goed voor de dag, dat Franse media de Amsterdammers al als een van de favorieten voor de eindzege bestempelden.

Ten Hag koos waar hij kon dan ook voor dezelfde namen als in Lille. Ryan Gravenberch keerde terug van zijn schorsing, waardoor Daley Blind doorschoof naar de linksbackpositie, die door een blessure van Nicolás Tagliafico vacant was. Desondanks moest de vraag of Ajax ook thuis kon imponeren met 'nee' worden beantwoord. Lisandro Martínez haalde al na drie minuten een bal van de lijn en Lille kwam keer op keer gevaarlijk door, waarbij het opmerkelijk was hoeveel ruimte de Fransen kregen om te counteren. Bekijk hieronder de reacties van Erik ten Hag en Davy Klaassen na het duel:

Maar zoals het spel van Ajax verschilde als dag en nacht, gold dat ook voor de effectiviteit van de Amsterdammers. In Lille werd tot aan de slotfase de een na de andere mogelijkheid gecreëerd, maar niet benut. In de Johan Cruijff Arena was de eerste de beste kans raak. Davy Klaassen toonde zich bij een vrije trap van Dusan Tadic simpelweg gretiger dan de verdedigers van Lille en kopte de 1-0 binnen.

Davy Klaassen kopte uit Ajax' eerste kans gelijk raak - ANP

Lille kwam ook na de openingstreffer af en toe gevaarlijk door, onder meer via Timothy Weah, maar in het vervolg van de eerste helft kreeg Ajax meer grip op de wedstrijd. Na een klein halfuur kwam Devyne Rensch - die als rechtsback opvallend vaak opstoomde over de as van het veld - door na een dubbele een-twee met Klaassen, maar de uitkomende Mike Maignan gooide zich voor de bal. Op slag van rust schreeuwde Lille om een strafschop na een duel tussen Antony en Renato Sanches, maar de scheidsrechter ging daar niet in mee.

Renato Sanches schreeuwt tevergeefs om een strafschop - Pro Shots

Het begin van de tweede helft was een kopie van de start van de eerste; Lille sneed opvallend vaak en opvallend gemakkelijk door de Ajax-defensie, maar Sanches mikte te hoog en Maarten Stekelenburg had een antwoord paraat op inzetten van Jonathan Bamba, Xeka en Weah. Ten Hag greep in door Brian Brobbey te brengen voor de tegenvallende Antony en zag de jonge spits twintig minuten na rust een positieve hoofdrol vervullen bij twee goede Ajax-kansen. Binnen een minuut vond Brobbey eerst Tadic, die te achteloos inschoot, en bereikte hij vervolgens Klaassen, op wiens inzet Maignan nog net een antwoord had. Lille bleef echter gevaarlijk doorkomen en een kwartier voor tijd moest de sterk keepende Stekelenburg toch vissen. Martínez vloerde Jonathan David in het strafschopgebied en na het raadplegen van de VAR legde de scheidsrechter de bal op de stip. Yusuf Yazici schoot de penalty overtuigend binnen: 1-1.

Lille maakt vanaf de strafschopstip 1-1 - ANP

De gelijkmaker luidde een spannend laatste kwartier in, waarin Lille aan één treffer genoeg had om een verlenging af te dwingen. Maar Ajax toonde in zijn imponerende reeks van - tot donderdagavond - tien gewonnen wedstrijden al eerder aan in staat te zijn goede resultaten te boeken in matige wedstrijden. Twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zorgde David Neres er zelfs voor dat de zegereeks met een duel werd verlengd, door op aangeven van Brobbey de 2-1 binnen te werken. Daarmee was Lille verslagen en gaat Ajax vrijdag in de koker bij de loting voor de achtste finales.