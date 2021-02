Aubameyang goud waard voor Arsenal, Granada schakelt Napoli uit

Vlak voor de pauze viel de 1-1 alsnog, na een toegekende vrije trap van de Nederlandse arbiter Björn Kuipers. Diogo Goncalves schoot de bal op schitterende wijze in de linkerbovenhoek.

De Portugezen kropen daarna uit hun schulp en lieten richting het rustsignaal steeds meer van zich horen. Zo kopte Jan Vertonghen uit een vrije trap vanaf rechts over het doel van Arsenal.

Aubameyang liet de Londenaren in de eerste helft ook al juichen. Na een splijtende pass van Bukayo Saka rondde de Gabonees op fraaie wijze af.

Arsenal heeft zich op het nippertje weten te kwalificeren voor de achtste finales van de Europa League. Pierre-Emerick Aubameyang kopte tegen Benfica vlak voor tijd de bevrijdende 3-2 tegen de touwen. In Rome werd het vorige week 1-1.

Napoli slaagde er niet in om in eigen huis de 2-0 nederlaag van vorige week tegen Granada weg te poetsen. De Italianen wonnen weliswaar met 2-1, maar dat was niet voldoende.

Piotr Zielinski opende al na drie minuten de score namens de thuisploeg en die treffer leek de voorbode voor een mooie Napolitaanse avond. De 1-1 van Ángel Montoro kwam dan ook aan als een mokerslag.

In de tweede helft zorgde Fabian voor weer wat hoop bij Napoli, maar de benodigde twee goals bleven in het vervolg uit.

Bekijk hieronder alle uitslagen in de Europa League. De clubs met een * hebben zich geplaatst voor de achtste finales.