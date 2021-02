Bosz met Leverkusen uitgespeeld in Europa, ook Leicester en Brugge stranden

Bosz gaat zelf ook onderuit tijdens het duel tegen Young Boys - Pro Shots

Peter Bosz is met Bayer Leverkusen uitgeschakeld in de Europa League. De nummer vijf van de Bundesliga verloor thuis met 2-0 van Young Boys, de koploper in de Zwitserse competitie. Ook voor Leicester City en Club Brugge viel het doek in de tweede ronde. De ploeg van Bosz moest, na de bizarre avond van vorige week in Bern, een 4-3 nederlaag wegpoetsen in Leverkusen om de achtste finales te bereiken. Vlak na rust kwam Leverkusen op achterstand; na een ongelukkige actie van Daley Sinkgraven, die half over de bal struikelde, liet de Duitse keeper Niklas Lomb een hoge voorzet uit zijn handen glippen waarna Jordan Siebatcheu klaarstond om de bal in te koppen: 0-1.

En hoewel Leverkusen vorige week veerkracht toonde door van een 3-0 achterstand terug te komen tot 3-3, lukte dat nu niet. Christian Fassnacht maakt vijf minuten voor tijd met een wippertje een definitief einde aan de Europese ambities van Bosz en zijn ploeg. Leicester City strandt, United door Leicester City, gedeeld tweede in de Premier League, verslikte zich in Slavia Praag. Na de 0-0 in Tsjechië won Slavia, dat in 2017 kwartfinalist was, uit met 2-0 door een droge knal van Lukas Provod en een pegel van afstand van Abdallah Sima, beide na rust.

Lukas Provod maakt de 1-0 voor Slavia Praag - AFP

Voor Manchester United kon er na de 4-0 uitzege van vorige week weinig fout gaan in de return tegen Real Sociedad op Old Trafford. Zonder Donny van de Beek, die nog steeds last heeft van een spierblessure, had United in de return aan een doelpuntloos gelijkspel genoeg om de achtste finales te bereiken. Mikel Oyarzabal miste na een kwartier nog wel een strafschop namens de Spaanse ploeg. Dost en co uitgeschakeld Voor Bas Dost, Ruud Vormer, Noa Lang en Stefano Denswil zit het Europese seizoen erop. Het door corona geplaagde Club Brugge verloor thuis met 1-0 van Dinamo Kiev. Dat was na het 1-1 gelijkspel in Oekraïne onvoldoende om de achtste finales te bereiken. Vitalij Boejalskyj velde in de 82ste minuut het vonnis over de Belgische ploeg door via de lat raak te schieten. Brugge moest het net als vorige week doen zonder Lang en Denswil, die positief hebben getest op het coronavirus. Ook trainer Philippe Clement moest thuisblijven.

Bas Dost moet geblesseerd naar de kant in de tweede helft - AFP