Europees avontuur PSV ten einde na late treffer Olympiakos

De opdracht voor de Eindhovenaren was na de 4-2 nederlaag van een week eerder duidelijk: winnen met 2-0 of 3-1 zou volstaan voor het bereiken van de laatste zestien in het tweede Europese bekertoernooi.

Die 1-0 viel twee minuten later alsnog. En andermaal eiste Zahavi de hoofdrol op. De spits, vorige week al twee keer trefzeker, kopte raak uit een corner van Thomas. Op slag van rust werd het zelfs 2-0. Zahavi schoot een vrije trap op schitterende wijze in de linkerkruising.

Olympiakos, voor rust alleen gevaarlijk via Youssef El Arabi en PSV-huurling Bruma, kon kort na het begin van de tweede helft bijna de Sirtaki dansen. Een voorzet van Bruma werd door Mady Camara op de paal getrapt. PSV ontsnapte.

In het vervolg van de tweede helft loerde PSV op een succesvolle counter om het duel in het slot te gooien. Malen stuitte uit een moeilijke hoek op keeper José Sa en Philipp Max joeg een vrije trap net naast.

Even was er nog schrik bij een vrije trap van Konstantinos Fortounis op de lat, maar verder dan dat leek Olympiakos niet te komen. Malen trof in het slot nog de paal, maar dat zou geen centje pijn doen. Zou, want de ingevallen Ahmed Hassan dompelde PSV toch nog in rouw.