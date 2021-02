SGP wil berucht artikel in beginselprogramma niet schrappen

De SGP wil het standpunt uit haar beginselprogramma over het 'weren en uitroeien van afgoderij en valse godsdienst' niet schrappen. "Wat we in deze tijd willen, staat in ons verkiezingsprogramma", zegt lijsttrekker Kees van der Staaij vanavond in Nieuwsuur.

De eerste zin van het beginselprogramma van de SGP verwijst naar het beruchte artikel 36 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarin staat dat de overheid "alle afgoderij en valsen godsdienst" dient te "weren en uit te roeien". Het SGP-beginselprogramma heeft het verder over "ongeloofspropaganda, valse religies en anti-christelijke ideologieen" die de overheid uit het openbare leven moet weren.

Een standpunt dat op gespannen voet staat met de vrijheid van Godsdienst zoals in de grondwet is vastgelegd. Op de vraag welke religies de partij precies bedoelt met "valsen godsdienst" zegt Van der Staaij: "Met alle beginselformuleringen moeten we van tijd tot tijd kijken of we dat kunnen actualiseren. Vanuit de wereld van het verleden maak je de vertaalslag naar de huidige tijd. De oude formule was voor gewetensvrijheid, maar tegen godsdienstvrijheid. Nu willen we liever zeggen dat we voor godsdienstvrijheid zijn."

Groot obstakel

Katholieken voelen zich door de SGP toch aangesproken. Het beginselprogramma stelt dat het streven naar Europese eenwording wordt "afgewezen, temeer omdat daardoor de invloed van het roomskatholicisme (...) wordt bevorderd." Het programma vervolgt: "Er is zelden een gelegenheid voorbijgegaan, waar ze niet op de een of andere wijze gebruik heeft gemaakt van de omstandigheden om haar eigen macht en invloed te vergroten."

De katholieke kiezer Klaas Gerard Kumelet zou graag SGP willen stemmen, maar vindt deze teksten een groot obstakel. Hij vroeg Van der Staaij in Nieuwsuur of hij bereid is de verwijzingen uit het beginselprogramma te schrappen.