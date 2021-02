Sterk Lille verrast niet: 'Had je verwacht dat ze rode loper zouden uitleggen?'

Ook Erik ten Hag raakte niet in de war van de sterke start van Lille. "Wat had je anders verwacht, dat ze de rode loper zouden uitleggen?", aldus de Ajax-trainer.

Maar een Franse storm, zover wilde Klaassen niet gaan. "Ik heb weleens erger meegemaakt. Maar ze kwamen meer dan vorige week, ja. Als wij de bal veroverden, waren we hem ook snel weer kwijt. En dan komen zij in hun kracht, de counter."

"Ik kan me voorstellen dat de mensen thuis nog wel denken: poeh", aldus Klaassen. "Maar wij wisten dat we vol aan de bak moesten en geen moment konden verslappen. Ik denk dat als wij gaan bibberen, dat niet goed is."

Ten Hag over Lille: 'Had je verwacht dat ze de rode loper zouden uitleggen?' - NOS

Zowel Klaassen als Ten Hag prees de spirit van Ajax. "Als je tegen een sterke tegenstander als Lille speelt, kan het niet alleen met mooi tikken", wist Klaassen. "Dan moet je ook de beuk erin gooien en strijden voor elkaar. Dat hebben we vandaag zeker gedaan."

"Wij hebben de afgelopen jaren, maar ook dit seizoen, de lat zo hoog gelegd dat verwacht wordt dat we iedere wedstrijd heel goed voetballen", aldus Ten Hag. "Maar dat is onmogelijk. Als je titels wilt winnen moet je, ook als je niet goed voetbalt, nog steeds winnen. Dat begrijpt deze ploeg steeds beter."

Uiteindelijk bezorgde David Neres Ajax zelfs nog een 2-1 overwinning, de tweede op Lille in een week tijd, en mogen de Amsterdammers zich opmaken voor de achtste finales. Ten Hag: "Dit is een hele grote prestatie van Ajax. Als je twee keer in staat bent om te winnen van de nummer één van Frankrijk, is dat uitstekend."