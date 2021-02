Volgens Azarkan moeten we leven met corona, maar Baudet ziet een angstepidemie

Maar voordat ze in debat gingen, werd Azarkan nog even gevraagd naar zijn gezondheid. Hij zegde gisteren Nieuwsuur af waar hij te gast zou zijn in een speciale reeks verkiezingsuitzendingen. Hij was naar eigen zeggen oververmoeid en bleef op doktersadvies thuis.

Maar volgens Baudet zijn we in een 'angstpandemie' terechtgekomen en niet zozeer in een ziektepandemie. Het is volgens hem dan ook vooral belangrijk dat we weer sterk worden en minder bang zijn voor het virus. Een andere publieksvraag ging over de samenwerking met de Europese Unie bij de bestrijding van het virus.

De twee hoofdthema's waren zorg en kansengelijkheid. Een vraag uit het publiek ging over het voorbereiden van Nederland op een nieuwe pandemie. Volgens Azarkan een zeer actuele vraag. "We zullen moeten leven met het coronavirus", zegt hij. Volgens hem is de oplossing onder meer om te zorgen voor meer capaciteit en meer eigen middelen. "Ik vond dat we echt te afhankelijk waren van het buitenland. We moesten bedelen om mondkapjes."

Het tweede hoofdonderwerp van de avond was kansengelijkheid. Een vraag uit het publiek ging over het aanpakken en voorkomen van racisme en discriminatie. "In onze partij zit het in het dna om op te komen voor de gelijke kansen", zegt Azarkan. "Daarom ben ik ook in de politiek gegaan. Ik strijd daarvoor, het is de kern van ons bestaan."

Hij noemt enkele voorstellen die hij heeft gedaan en die zijn aangenomen, zoals die van een nationale coördinator racisme- en discriminatiebestrijding. Ook noemt hij als voorbeeld het voorstel om een einde te maken aan algoritmes waar mensen worden geselecteerd op basis van afkomst. Daarna haalt hij uit naar Baudet.

"Bij al die voorstellen die gaan over gelijkheid, over het bestrijden van discriminatie, heeft Thierry mij geen een keer gesteund. Of hij ziet het anders of hij had geen zin om voor mensen en die gelijke kansen op te komen."

Volgens Baudet is het belangrijk om een onderscheid te maken. Zo zegt hij dat hij voor gelijke kansen is, maar tegen positieve discriminatie. "Een tweede element is dat mensen ook positieve discriminatie bepleiten, zoals quota voor zoveel procent vrouw, zoveel procent mensen met een migratieachtergrond op allerlei plekken in de maatschappij. Daar ben ik geen voorstander van."

Daarna gingen de lijsttrekkers met elkaar in discussie over de toeslagenaffaire: