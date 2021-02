Koning en premier moeten wegblijven bij WK in Qatar, vindt Tweede Kamer

Koning Willem-Alexander en de komende premier moet wegblijven bij het wereldkampioenschap voetbal in Quatar, volgend jaar. De Tweede Kamer wil deze boycot omdat de Golfstaat zich schuldig maakt aan ernstige uitbuiting.

Er zijn al meer dan 6000 arbeiders omgekomen bij de bouw van stadions en andere werkzaamheden voor de WK. Ook moeten de veelal buitenlandse arbeiders vaak maanden wachten op hun salaris.

In de Tweede Kamer is een motie - een verzoek aan de regering - aangenomen om "geen afvaardiging van de regering" te sturen naar het WK. Deze motie is aangenomen door de PVV, D66, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP, Denk en de Kamerleden Krol en Van Kooten-Arissen. De partijen willen ook dat Nederland andere landen gaat bewegen om weg te blijven.

Zwaar en gevaarlijk

De Engelse krant The Guardian heeft onderzoek gedaan naar de arbeidsomstandigheden in Qatar en concludeert op basis van overheidsbronnen uit vijf Aziatische landen dat meer dan 6500 arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen.

Het gaat om mensen uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk nog veel hoger: de Filipijnen en Kenia, waar ook veel migranten vandaan komen, hebben geen cijfers opgegeven.

Qatar kreeg het WK in 2010 toegewezen en sindsdien wordt er in hoog tempo gewerkt. Al eerder zijn er rapporten gepubliceerd over de financiële uitbuiting van arbeiders en het werk onder zware en gevaarlijke omstandigheden.

Druk uitoefenen

Mensenrechtenorganisaties hebben twijfels over een boycot, omdat de arbeiders daar niet mee geholpen zijn. "Het is nu beter om wel naar Qatar te gaan en druk uit te oefenen op de autoriteiten voor hervormingen", zegt Jan Kooy van Human Rights Watch. Hij reageert daarmee op het pleidooi voor een boycot door de lijsttrekkers Segers van de ChristenUnie en Kaag van D66 in het NOS op 3 verkiezingsprogramma.

Het is nog niet duidelijk wat het kabinet met de wens van de Tweede Kamer doet. De kans bestaat dat minister van Buitenlandse Zaken Blok zegt dat een volgend kabinet hierover moet besluiten. Over minder dan drie weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen.