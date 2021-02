Nederland spreekt van genocide tegen Oeigoeren: 'Het voelt goed erkenning te krijgen'

Het is een unicum in Europa: voor het eerst bestempelt een EU-lidstaat de mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren in China als genocide. In andere lidstaten zoals Frankrijk, Zweden en Engeland speelt hierover ook een discussie en in België ligt een resolutie op tafel. Maar het Nederlandse parlement was vandaag het eerste in Europa dat China beticht van volkerenmoord.

Buiten Europa gingen Canada en de Verenigde Staten Nederland overigens wel al voor. In hoeverre China zich iets zal aantrekken van de vandaag aangenomen motie, is maar de vraag. Maar na de eerste stap van Nederland is het wel goed mogelijk dat andere lidstaten zullen volgen.

"Het voelt zo goed om eindelijk erkenning te krijgen. Het is fantastisch dat Nederland deze stap heeft gezet", zegt Alerk Ablikim (21). Hij maakt deel uit van de Oeigoerse gemeenschap in Nederland en woont in Leiden. Dat de Tweede Kamer de mensenrechtenschendingen nu als genocide bestempelt, zet de deur open voor sancties tegen China, denkt hij. "Daden is wat we nodig hebben als Oeigoeren. Wat er nu gebeurt, heeft alle kenmerken van volkerenmoord. Als je andere woorden gaat gebruiken, minimaliseer je wat er in China gebeurt."

Mondjesmaat informatie naar buiten

De afgelopen jaren kwam er mondjesmaat informatie naar buiten over het lot van de Oeigoeren. Daardoor werd duidelijk dat de moslimminderheid in China stelselmatig wordt onderdrukt. Naar schatting hebben al meer dan een miljoen Oeigoeren in Chinese strafkampen gezeten waar zij te werk worden gesteld.

Behalve berichten over zogenoemde heropvoedingskampen in de regio Xinjiang, verschenen ook getuigenissen van Oeigoeren die in zwaardere detentiecentra opgesloten zijn geweest, vaak voor periodes van meerdere jaren. In die detentiecentra zouden moslims stelselmatig worden mishandeld. Op welke schaal dit gebeurt, is overigens onduidelijk. Verder verklaren Oeigoeren dat er sprake is van gedwongen sterilisatie in de kampen.

Recent publiceerde de BBC interviews met bewakers van heropvoedingskampen en Oeigoerse vrouwen. Zij verklaarden tegenover de Britse omroep dat vrouwen in de strafkampen stelselmatig worden misbruikt. Tegenover de BBC vertelde de naar Amerika gevluchte Tursunay Ziawudun dat elke nacht vrouwen uit de cellen werden gehaald en door gemaskerde Chinese mannen werden verkracht. Ook was er volgens Ziawudun sprake van groepsverkrachting, waarbij twee of drie mannen haar meermaals seksueel misbruikten.