Ervaren Van Kerkhof en Breeuwsma terug in achtervolgingsploeg bij WK shorttrack

Yara van Kerkhof en Daan Breeuwsma zijn door shorttrackbondscoach Jeroen Otter weer opgenomen in de selectie voor de WK shorttrack.

De twee ervaren krachten werden in januari buiten de EK-selectie gehouden, maar maken volgende week wel deel uit van de achtervolgingsploeg bij de wereldkampioenschappen in Dordrecht.

De individuele startplaatsen zijn voor topfavoriet en titelverdedigster Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Dylan Hoogerwerf.

Naast Van Kerkhof en Breeuwsma behoren ook Rianne de Vries en Jens van 't Wout tot de selectie op de achtervolging.

Verjongingsslag

De 30-jarige Van Kerkhof en de 33-jarige Breeuwsma kwamen begin dit jaar niet in actie bij de Europese titelstrijd in Polen. Het duo werd 'slachtoffer' van een verjongingsslag in de achtervolgingsploeg; bondscoach Otter gaf bij de vrouwen onder anderen de 19-jarige Velzeboer, de 21-jarige Poutsma en de 19-jarige Georgie Dalrymple een kans.

Van Kerkhof neemt nu de plek weer over van Dalrymple. "Ik ben blij dat ik me na een zware periode weer terug heb kunnen vechten en heb er zin in om voor de wereldtitel te gaan strijden met de meiden", reageert Van Kerkhof.