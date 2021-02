Promes komt thuis in Moskou: 'Spartak is het Ajax van Rusland' - NOS

"Spartak Moskou is het Ajax van Rusland. Een club waar ik prijzen mee heb gewonnen en die altijd een bijzondere plek in mijn hart heeft gehad. Dat ik kon terugkeren was voor mij een kans en een droom die is uitgekomen."

Aan het woord is Quincy Promes, die vandaag officieel werd gepresenteerd in de Russische hoofdstad en daarmee het hoofdstuk Ajax na bijna twee jaar heeft afgesloten. Met zijn overgang, die gisteren rondkwam na weken in de lucht te hebben gehangen, is 8,5 miljoen euro gemoeid, exclusief bonussen.

In Amsterdam kwam de aanvaller weinig meer aan spelen toe en dat speelde mee in zijn beslissing om te vertrekken. "Ajax is een fantastische club, waar ik te maken had met concurrentie. Ik viel er op dit moment net buiten. Dan is het het beste om thuis te komen bij Spartak."