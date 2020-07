Ghislaine Maxwell, rechterhand van Epstein, moet proces in cel afwachten

Ghislaine Maxwell, onder meer verdacht van medeplichtigheid aan kindermisbruik door de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein, moet haar rechtszaak in de cel afwachten. De rechterhand van Epstein is volgens de rechter vluchtgevaarlijk.

Maxwell verscheen vandaag via een videoverbinding voor de rechter en zei onschuldig te zijn. De eerste zitting staat gepland op 12 juli 2021.

De Britse socialite wordt verdacht van zes misdrijven, allemaal verband houdend met zedendelicten van Epstein. Die pleegde vorig jaar zomer zelfmoord in zijn cel in New York.

Borgsom

De 58-jarige Maxwell werd begin juli in New Hampshire gearresteerd. Haar advocaten hoopten dat ze tegen een borgsom van 5 miljoen dollar (4,4 miljoen euro) voorlopig zou vrijkomen om besmetting met het coronavirus in de gevangenis te voorkomen.

De rechter zei dat er, gezien haar leeftijd en gezondheid, geen verhoogd risico is voor Maxwell. Terwijl de kans dat ze zou vluchten, volgens de rechter "te groot" is. Maxwell zou veel connecties hebben in het buitenland en meerdere paspoorten in bezit hebben. Eerder noemde het Openbaar Ministerie haar "extreem vluchtgevaarlijk".

Tienermeisjes

Maxwell is aangeklaagd voor het werven van tienermeisjes voor Epstein tussen 1994 en 1997. De minderjarigen zouden door haar zijn uitgenodigd in huizen van Epstein in New York, Palm Beach of Santa Fe om hem te masseren. Daarbij zou hij de meisjes misbruikt hebben. Maxwell zou daar in sommige gevallen bij aanwezig zijn geweest.

Het proces zal vermoedelijk drie weken duren, zei de aanklager. Als Maxwell schuldig wordt bevonden, kan ze tot 35 jaar gevangenisstraf krijgen.