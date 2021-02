Farmaceut AstraZeneca geeft toe: Britten investeerden in Nederlandse productie

De Britse overheid heeft vorig jaar veel geld geïnvesteerd om covid-19-vaccins te kunnen produceren in Nederland. Dat zegt AstraZeneca-topman Pascal Soriot in het Europees Parlement. De contracten die toen werden getekend, moest AstraZeneca uiteindelijk overnemen.

Soriot bevestigt daarmee berichtgeving van de NOS. Het Nederlandse bedrijf waar het om gaat is Halix in Leiden. Dat bedrijf wordt binnen AstraZeneca gezien als deel van de Britse productieketen. Een deel van de vaccins die daar worden geproduceerd gaan dan ook naar Groot-Brittannië.

Het AstraZeneca-vaccin werd in eerste instantie ontwikkeld door de universiteit van Oxford. De Britse overheid investeerde daar geld in. Het Nederlandse bedrijf Halix werd er in die periode bij betrokken om de productie van de vaccins te verzorgen en kreeg ook Britse subsidie.

Soriot: "Toen wij het Oxford-vaccin overnamen, erfden we een aantal contracten. De Britse regering had geïnvesteerd in productie in het VK, maar ook bij onze partner in Nederland." In eerste instantie zou het Leidse Halix zelfs volledig worden ingezet om te produceren voor het Verenigd Koninkrijk. Dat is inmiddels niet meer zo.

Meeste vaccins naar EU

In een eerder interview liet Soriot al weten dat vaccins die worden gefabriceerd in de Britse productieketen, niet zomaar kunnen worden ingezet om tegenvallers voor de EU te compenseren. Nu geeft hij dus toe dat die Britse productieketen ook op het Europese vasteland kan liggen, in dit geval in Nederland.

Soriot zegt wel dat "verreweg de meeste vaccins" die binnen de EU worden geproduceerd, ook naar de EU gaan. "Dat geldt ook voor de Nederlandse locatie." Hij noemde geen cijfers. In absolute aantallen is het ook logisch dat de EU meer vaccins krijgt dan het VK. Er zijn veel meer Europeanen dan Britten en de EU bestelde ook meer vaccins dan het VK.

Nooit te goeder trouw

Grote vraag is nu of AstraZeneca de voorwaarden van het EU-contract heeft geschonden. In het contract staat dat AstraZeneca geen andere contracten heeft getekend die levering aan de EU in de weg staan. Die contracten waren er kennelijk toch.

Europarlementariërs reageren kritisch op de uitlatingen van Soriot. Esther de Lange van het CDA zegt dat het erop lijkt dat "AstraZeneca de huid twee keer heeft willen verkopen. Zo werkt het natuurlijk niet." Mohammed Chahim van de PvdA concludeert dat AstraZeneca "nooit te goeder trouw is geweest".