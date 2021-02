Vier goals Zahavi niet genoeg voor PSV • Ajax verslaat Lille opnieuw

Thierry Henry is niet langer hoofdtrainer van Montreal Impact. De Fransman vertrekt bij de Canadese club omdat hij meer bij zijn familie in Londen wil zijn.

"Het afgelopen jaar was voor mij persoonlijk buitengewoon moeilijk. Door de wereldwijde coronapandemie kon ik mijn kinderen niet zien. Helaas zal dat vanwege de aanhoudende beperkingen en het feit dat we voor een aantal maanden weer naar de VS moeten verhuizen, niet anders zijn", aldus de 43-jarige Henry. "De scheiding is te zwaar voor mij en mijn kinderen. Daarom moet ik met grote droefheid de beslissing nemen om terug te keren naar Londen en Montreal verlaten. Ik wil de fans, spelers en al het personeel van deze club bedanken voor het feit dat ik me zo welkom voelde."

Henry was sinds november 2019 hoofdtrainer bij Montreal Impact. Tien maanden eerder was hij ontslagen bij AS Monaco.