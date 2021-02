Teunissen mist klassiekers door spierscheuring: 'Waarschijnlijk in mei instromen'

Wanneer zaterdag het klassiekerseizoen wordt geopend met Omloop Het Nieuwsblad, zit renner Mike Teunissen met zijn been in een brace op de bank. De klassiekerspecialist van Jumbo-Visma blijkt tijdens zijn val van vorige week tijdens een trainingskamp een scheur in zijn een van zijn bovenbeenspieren te hebben opgelopen.

"Als je gaat rekenen... het is nog zesenhalve week tot de laatste koers van het voorjaar. Het zou mooi zijn als ik tegen die tijd gewoon fit kan zijn, maar het is de vraag of het reëel is om dan nog iets van een koers te gaan rijden. We zijn aan het kijken wat wel weer kan. Dan zal ik waarschijnlijk in mei instromen in een trainingskamp of koers."

Teunissen, in 2019 de eerste Nederlandse geletruidrager in de Tour de France in dertig jaar, ging vorige week tijdens het trainingskamp van de ploeg op Tenerife hard onderuit nadat hij over een steen was gereden. Nu is duidelijk wat de schade is.