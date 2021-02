Een jaar na corona nog steeds klachten: 'Het is confronterend'

Joke (links) en Marie-Louise - Privéfoto

Bijna een jaar geleden werd Marie-Louise Jonkers (64) uit Boekel flink ziek terwijl ze met een goede vriendin op vakantie was op Gran Canaria. Ze bleek besmet te zijn met het coronavirus en ook haar vriendin werd ziek. Nog altijd heeft Marie-Louise klachten. "Ik ben snel vermoeid, heb constant een kuchje en mijn concentratie is minder." De vakantie startte op 7 maart. De vriendinnen hadden net hun eerste ontbijt achter de kiezen en zaten in de zon, toen Marie-Louise het bericht kreeg dat ze mogelijk besmet was. Ze werkt in de zorg en iemand bij wie ze was geweest, bleek het coronavirus te hebben. Net een James Bond-film De vriendinnen gingen voor de zekerheid direct naar hun kamer. "Ik bleek verhoging te hebben. Toen ging de hele molen draaien." Ze mochten de hotelkamer niet meer af, tot ze naar een huis in de bergen werden gebracht. "Het was net een James Bond-film. Er kwamen mensen in bijzondere pakken langs. We wisten niet wat ons overkwam." De dames bleken allebei besmet met het virus. "We zijn heel ziek geworden. Hoge koorts en hoesten. Ik was bang dat het virus iets ging doen met mijn lijf, want ik voelde dingen die ik niet kende. We probeerden steeds te denken 'wij gaan niet dood'." Eén nacht zal Marie-Louise altijd bijblijven. "Ik zag dat het bij Joke helemaal fout ging. Ik stond doodsangsten uit en had bijna de hulpdiensten gebeld. Toen Joke die ochtend wakker werd, vroeg ik hoe het ging. Ze stak haar duim op."

Quote We hadden afgesproken: als er een moet worden opgenomen, gaat de ander mee. We wilden per se samen blijven. Marie-Louise Jonkers

Spaanse dokters belden elke dag om te vragen hoe het ging. "Verder hebben we echt voor elkaar gezorgd. Toen ik op m'n ziekst was zorgden ze voor mij en andersom. We hadden afgesproken: als er een moet worden opgenomen, gaat de ander mee. We wilden per se samenblijven." Gelukkig hoefden ze niet naar het ziekenhuis. Na ruim twee weken in de villa, mochten ze naar huis. "Het enige wat ik wilde was mijn twee zoons zien. We hadden het thuisfront niet laten merken hoe ziek we waren. Je wil dat voor je kinderen verbergen, maar ik heb naderhand wel op m'n kop gekregen van ze." Eenmaal thuis in Boekel belandde ze in een andere wereld. Met 21 sterfgevallen op 10.000 inwoners werd het dorp in maart en april zwaar getroffen door het coronavirus. "Ineens was het zo heftig. Er kwamen ambulances voorbij en helikopters. En de kerkklokken luidden steeds omdat er weer iemand was overleden." Bekijk het verhaal van Boekel, gemaakt door Omroep Brabant. De omroep sprak ook uitgebreid met de burgemeester en met Marie-Louise. Tekst gaat verder onder de video.

Hoewel Marie-Louise geen koorts meer had en zich beter voelde, bleef ze klachten houden. "Ik bleef vermoeid en hield dat hoestje. Bij de huisarts bleek dat ik een dubbele longontsteking had gehad." En nu, bijna een jaar later, heeft ze nog steeds mentale en fysieke klachten en gaat ze geregeld naar de fysiotherapeut en een logopedist. "Het is niet te zeggen of ik er echt vanaf kom." Ook Joke heeft nog steeds vermoeidheidsklachten.

De meeste mensen herstellen van covid-19. "Van griep en Q-koorts weten we ook dat herstel lang kan duren, maar uiteindelijk knapt het merendeel op", zei Jako Burgers van het Nederlands Huisartsen Genootschap in oktober vorig jaar. Hij schatte toen dat 9 van de 10 mensen die erg ziek worden, daar na een jaar wel vanaf zijn. Mensen me complexe problemen na een coronabesmetting kunnen terecht bij de stichting C-support. Het ministerie heeft daar een budget van 4,8 miljoen euro voor vrijgemaakt.