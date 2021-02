Van der Poel start niet in Omloop Het Nieuwsblad, wel in Kuurne-Brussel-Kuurne

Na Kuurne-Brussel-Kuurne maakt Van der Poel onder andere zijn opwachting in Strade Bianche. "Het is fijn dat ik een extra racedag heb gehad, voordat ik naar Italië vertrek", reageerde de renner, die in de UAE Tour de eerste etappe won en de leiding had in het algemeen klassement.

Bij Kuurne-Brussel-Kuurne, een dag later, staat hij wel aan de start. "We hebben deze afweging gemaakt, omdat Van der Poel pas één wedstrijddag erop heeft zitten en Omloop Het Nieuwsblad een lastigere koers is dan Kuurne", laat de ploeg in een verklaring weten. "Dit past beter in zijn voorbereiding op de komende klassiekers."

Van der Poel was maandag al teruggekeerd naar Nederland vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, omdat zijn ploeg Alpecin-Fenix zich na de eerste etappe had teruggetrokken uit de UAE Tour vanwege een positieve coronatest bij een staflid. Daardoor was er ineens een mogelijkheid dat hij zou meedoen in de opener van het klassiekerseizoen, maar Alpecin-Fenix besloot anders.

"Ik had de UAE Tour graag uitgereden, vooral omdat we na de openingsetappe een mooie voorsprong hadden in het klassement en een goed eindklassement in de maak was", aldus Van der Poel over het vertrek van zijn ploeg uit de Emiraten.

"Maar ik ben ook blij dat we redelijk snel en probleemloos thuis zijn gekomen en dat onze voorjaarscampagne niet in gevaar is gekomen."