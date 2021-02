Demonstreren tegen huisuitzetting, 'Alles in deze tijd is al zo onzeker'

Je huis uit moeten maar geen nieuwe plek kunnen vinden. En dat tijdens een pandemie waarin de overheid mensen oproept zo veel mogelijk thuis te blijven. Een lastige situatie waar tientallen mensen vandaag tegen demonstreerden in Rotterdam.

Het protest is georganiseerd door de Bond Precaire Woonvormen, opgericht om woonrechten van mensen die tijdelijk, onzeker of te duur wonen op te eisen. Veel demonstranten huren nu via een flexibel huurcontract. In veel gevallen wil de eigenaar van het pand leegstand voorkomen en laat mensen daarom tijdelijk huren tot het pand en nieuwe bestemming krijgt.

Een van de demonstranten is Nienke Wind. Ze woont in de Rotterdamse Tweebosbuurt, die de woningcoöperatie wil slopen. Een deel van de oorspronkelijke bewoners van die wijk is al vertrokken. Om leegstand van die woningen te voorkomen zitten er tijdelijke huurders in. Maar ook die moeten nu vertrekken want hun contract loopt af. "Ik heb nu gelukkig op het nippertje een andere woning kunnen vinden, maar het is erg lastig. Er is een tekort aan woningen en als je niet veel te besteden hebt dan is het aanbod gewoon echt heel klein. Dat je dan in deze tijd met corona op straat kan komen te staan is echt waanzin."

Slopen

"Rotterdam sloopt heel veel sociale huur en bouwt daar minder voor terug en dan komen mensen in de verdrukking," zegt Marcel Trip van de Woonbond. "Dat levert problemen op en mensen accepteren daardoor makkelijker een tijdelijke woning omdat niks anders te vinden is. En dan kan je niet zeggen dat ze daarvoor gekozen hebben want er is niet voor iedereen evenveel te kiezen."

Ook Nienke Wind heeft opnieuw een tijdelijk contract: "Ik weet ook niet helemaal zeker hoe lang ik precies in mijn nieuwe woning kan blijven. Maar dit is echt de enige manier hoe ik een betaalbare woning kan vinden." Veel liever zou ze een vast contract hebben: "Alles in deze tijd is al zo onzeker, het zou fijn zijn als tenminste je huis zeker was. Zeker nu er wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken en thuis te blijven. Maar wat als je je huis uitgezet wordt en je geen huis meer hebt."

Verschuiving

Hoeveel mensen er in Nederland precies een tijdelijk huurcontract hebben, is niet duidelijk. "Er is de laatste jaren een stapeling geweest van mogelijkheden voor tijdelijke verhuur met allerlei soorten contracten", zegt Trip. "We zien wel dat er op de woningmarkt steeds meer een verschuiving is van vaste naar tijdelijke huurcontracten.