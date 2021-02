Pakketbezorger Wijchen vervolgd voor doodslag

De pakketbezorger die op 24 november een voetganger doodreed in Wijchen wordt vervolgd voor doodslag. Dat bleek op de eerste zitting van de zaak bij de rechtbank Utrecht. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 19-jarige verdachte Tarik O. de voetganger met opzet tweemaal aanreed, nadat die een opmerking had gemaakt over het rijgedrag van O.

De 42-jarige Sebastiaan maakte die avond met zijn vrouw een wandeling in Wijchen. Toen een bestelbus op hoge snelheid de wijk binnenreed, maakte hij daar een opmerking over tegen de bestuurder. Iets later, toen de O. de wijk weer wilde verlaten, probeerde het slachtoffer een foto te maken van het kenteken, waarna O. volgens getuigen bewust op hem in reed.

De officier van justitie verwoordde het zo: