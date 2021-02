15 maanden cel voor brandstichting 3 auto's in Leidschendam

Een 26-jarige man uit Leidschendam moet 15 maanden de cel in voor het stichten van drie autobranden in de plaats. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De man ontkende op de zitting dat hij verantwoordelijk is voor de branden. Voor het feit dat zijn vingerafdrukken en dna op flessen met resten wasbenzine zijn gevonden, had hij geen verklaring. De rechter accepteerde zijn ontkenning dan ook niet.

Naast de 15 maanden celstraf krijgt de man ook nog twee maanden voor een eerder misdrijf, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk wat de aard is van dat vergrijp.

33 branden

Leidschendam werd vorig jaar geteisterd door autobranden, in totaal 33. Die woedden vooral in de wijken Prinsenhof en Heuvel, in het noorden van Leischendam, van april tot begin september. Daarna was het even rustig, maar eind oktober begonnen de branden opnieuw.

Voor de resterende 30 branden is nog niemand veroordeeld of aangehouden.