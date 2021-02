Rugblessure kost Nadal deelname aan ABN Amro-toernooi

Rafael Nadal heeft zich moeten afmelden voor het ABN Amro-toernooi. De Spanjaard heeft te veel last van een rugblessure, waar hij al sinds begin januari last van ondervindt.

Nadal nam deze maand wel nog deel aan de Australian Open, waar hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Stefanos Tsitsipas.

"Mijn rugklachten begonnen in Adelaide en gingen door in Melbourne. We vonden een tijdelijke oplossing waardoor ik pijnloos kon spelen in de tweede week van het toernooi", aldus Nadal.

"Eenmaal terug in Spanje heb ik mijn dokter bezocht en samen met mijn team hebben ze geadviseerd om de komende week niet te spelen."

Medvedev hoogst genoteerd

Door de afmelding van Nadal is Australian Open-finalist Daniil Medvedev als mondiale nummer drie de hoogst genoteerde speler op het toernooi, gevolgd door Tsitsipas (zes) en Alexander Zverev (zeven) en Andrej Roeblev (acht).