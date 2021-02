Legendarische Haagse doelman Ton Thie, van de boogbal van Cruijff, overleden

Voormalig ADO en FC Den Haag-doelman Ton Thie is overleden. De legendarische keeper stond 380 officiële wedstrijden onder de lat in Den Haag. Thie werd 76 jaar.

Hoewel hij zijn loopbaan begon bij Hermes DWS uit Schiedam, maakte Thie furore in zijn geboortestad Den Haag, bij de twee voorgangers van de huidige eredivisieclub. Met zowel ADO als FC Den Haag won hij de nationale beker, in 1968 en 1975. Ook werden Thie en consorten driemaal derde in de eredivisie.

Thie werd echter ook bekend als lijdend voorwerp, een lot dat keepers vaak beschoren is, van een van de meest iconische goals van Johan Cruijff. Op 2 januari 1972 werd de doelman gepasseerd met een fraaie boogbal van de beste Nederlandse voetballer aller tijden, die bij die actie en tijdens het juichen erna een wit lintje in zijn hand hield.