Financieel drama voor kopers: 26 nieuwbouwhuizen in Helmond gesloopt

In Helmond moeten 26 nieuwbouwhuizen weer worden gesloopt. Volgens onderzoekers is de constructie onveilig en is repareren niet meer mogelijk. Met flinke financiële gevolgen voor de kopers.

''Het is een verschrikkelijk woondrama wat zich in onze gemeente heeft afgespeeld. We hopen de kopers enig licht te kunnen geven in deze donkere tunnel waar ze al lang doorheen moeten gaan'', zegt verantwoordelijk wethouder Erik de Vries (SP) tegen Omroep Brabant.

De woningen - die volledig energieneutraal zouden worden - hadden eigenlijk al in het voorjaar van 2019 klaar moeten zijn, maar de bouw kwam stil te liggen door een conflict tussen de projectontwikkelaar en de onderaannemer. Die zeiden allebei nog geld van elkaar tegoed te hebben.

Onveilige constructie

De gemeente wilde bemiddelen bij de ruzie en besloot daarbij ook onderzoek te doen naar de staat van het bouwproject. Onderzoeksbureaus De Loods en Krekon zagen bij de eerste inspectie meteen ernstige bouwtechnische en constructieve fouten. Daarop is de bouw stilgelegd.

Voor de kopers blijft een aantal opties open. Of ze moeten hun huis vanaf de grond opnieuw opbouwen, of ze kunnen afzien van de woning en het kavel. In beide gevallen gaan ze er financieel op achteruit.

Miljoenen euro's

Bij het eerste scenario zou er volgens de berekening van de gemeente een tekort ontstaan van een paar miljoen euro, dat voor een gedeelte door de kopers moet worden betaald. Daarnaast moeten de kopers nog langer wachten voordat hun huis klaar is.

In het tweede geval koopt de gemeente de grond, inclusief de bouw terug en laat het terrein opnieuw ontwikkelen door een nieuwe ontwikkelaar. Die optie heeft voor de gemeente de voorkeur. Ook dan blijft er een miljoenenschuld over, waarvan een deel door de kopers moet worden betaald.

Binnenkort hoopt de gemeente meer details te kunnen geven over de exacte financiële gevolgen voor de kopers per scenario. Zij moeten daarna laten weten voor welke optie zij kiezen.