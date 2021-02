Greenpeace gooit opnieuw keien in Kanaal om overbevissing, vissers boos

Vissers in Britse wateren zijn boos dat Greenpeace opnieuw stenen in het Kanaal gooit om overbevissing tegen te gaan. De rotsblokken van meer dan duizend kilo per stuk worden rondom de kust van Brighton in het water gelaten.

De activisten gooien de keien in het water vanaf het Britse Greenpeace-schip Esperanza, dat onder Nederlandse vlag vaart. De Britse tak van Greenpeace voert de actie uit, maar de Nederlandse afdeling staat er ook achter. "De actie begon gisteren en duurt, als het weer meezit, nog tot morgen", zegt directeur van Greenpeace Nederland Andy Palmen.

Het steekt Greenpeace dat vissers gebruikmaken van sleepnetten om vis te vangen. "Daarmee raggen ze over de zeebodem en dat is heel slecht voor de biodiversiteit", zegt Palmen.

De vissers op hun beurt zeggen dat hun netten stukgaan door de rotsblokken. Daar stellen de activisten tegenover dat zij de locatie van de blokken doorgeven aan de vissers, zodat die daar rekening mee kunnen houden.

'Rechters vinden het prima'

Het is niet voor het eerst dat Greenpeace naar deze actie grijpt. In september vorig jaar werden ook rotsblokken in het Britse deel van de Doggersbank te water gelaten. Daar kwamen vissers ook tegen in opstand. In 2015 gebeurde het ook al eens en toen oordeelden rechters dat de actie proportioneel was. "In totaal hebben rechters drie keer gezegd dat het veilig is om de keien in het water te laten", zegt Palmen.

Een Brits controleschip heeft Greenpeace nu gevraagd om te stoppen met de actie, maar dat deden de actievoerders niet. "Dat klopt", zegt Palmen. "Als we actievoeren komt er vaker een partij die vraagt om te stoppen. In dit geval hebben onze collega's besloten om door te gaan."

Vissers claimen dat het gebied waar de actie gehouden wordt nog niet beschermd is en er dus nog gevist mag worden. Greenpeace erkent dat laatste. "Maar als iets mag, dan wil dat nog niet zeggen dat we het daarmee eens zijn", zegt Palmen. "We kunnen niet hebben dat er maar overal gevist wordt, ook niet met die destructieve netten."