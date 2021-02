Jongeren slaan massaal aan het beleggen

Jongeren massaal aan het beleggen - NOS

Jongeren zijn tijdens de coronacrisis massaal aan het beleggen geslagen. En niet alleen in de populaire cryptomunten, maar ook in traditionelere vormen zoals aandelen, obligaties en indexfondsen. Maar wat trekt jongeren richting de beurs en waar halen ze hun kennis vandaan? Patrick Verwijmeren, hoogleraar corporate finance aan de Erasmus School of Economics, ziet meerdere redenen voor de jonge aanwas in de wereld van het beleggen. "Een deel belegt omdat spaarrentes laag zijn, en dan is beleggen gewoon heel gunstig om op de lange termijn geld binnen te halen." Daarnaast is beleggen volgens Verwijmeren ook populairder geworden omdat het veel makkelijker is dan vroeger. "Je kunt via je smartphone in de gaten houden hoe het gaat. Dat maakt het natuurlijk ook leuker." Ook de hoge rendementen op cryptomunten die vaak in het nieuws komen, zetten volgens Verwijmeren jongeren aan tot beleggen en speculeren.

Compound Interest Pim Verlaan begon vorig jaar 'Jong Beleggen, de podcast'. Na de verkoop van zijn bedrijf wilde hij investeren, maar wist niet zo goed waar hij moest beginnen. Zijn ervaringen deelt hij in de podcast. "Ik vind dat alle jongeren het moeten doen", zegt hij. "Als jongere heb je één ultiem voordeel en dat is tijd. Als jongere moet je meeprofiteren met de groei van de wereldeconomie." Volgens Verlaan gaat het niet alleen om puur geld verdienen. "Het zal ook zorgen voor minder verdeeldheid als ook mensen die niet financieel zijn onderlegd, zich ook verdiepen in beleggen." Volgens Verlaan profiteren juist jongeren van de zogenaamde 'compound interest', oftewel het rente op rente-effect. "Als je vandaag duizend euro belegt en je maakt 10 procent rendement, dan heb je volgend jaar 1100 euro om te beleggen. Als je daar weer 10 procent over pakt, dan pak je dat dus niet over duizend euro, maar over 1100. Dat effect, van elk jaar je winst herinvesteren en daar rendement op pakken, wordt door de tijd heen steeds groter." Vasco Rouw richtte samen met rapper Boef The Millionaires Club op. Rouw doet het naar eigen zeggen goed op de beurs en deelt zijn ideeën via zijn bedrijf, waar mensen tegen een vast bedrag per maand toegang krijgen tot cursussen, events en een zogenaamd 'beleggingsdashboard'.

'Ik ben ook klein begonnen' - NOS