Tientallen hongerige hanen en kippen veroorzaken overlast in Utrecht

In de Utrechtse wijk Zuilen veroorzaken tal van loslopende hanen en kippen overlast. Bewoners willen dat de gemeente ingrijpt en zijn een petitie gestart.

De dieren zijn afkomstig uit het Julianapark, waar ze waarschijnlijk ooit zijn gedumpt. In het park lopen inmiddels tientallen hanen en kippen rond.

Met name vechtende hanen geven overlast. Door de drukte in het park trekken de dieren steeds verder de wijken in op zoek naar eten. Daar houden ze de buurt wakker met hun gekraai.

Vijf of zes uur 's ochtends

"Ze zijn ongeveer een jaar geleden overgestoken naar mijn straat en lopen hier een vaste ronde", zegt een bewoner tegen RTV Utrecht. "Meestal word ik er rond vijf of zes uur 's ochtends wakker van en in de zomer nog vroeger."

Hij is lang niet de enige die er last van heeft. "Ik heb een buurman met een zoontje van 3 en die wordt iedere nacht wakker en dan is het weer drama in huis. Dat is geen doen."

De bewoner overweegt zelfs te verhuizen. "Ik heb inmiddels een andere woning in Arnhem bekeken. Liever zou ik in Utrecht blijven, want we hebben een fijn huis hier."

Verdeeldheid in de wijk

Niet iedereen is tegen de kippen en hanen. Er zijn ook mensen in Zuilen die de dieren wel gezellig vinden. "De een vindt het geweldig en charmant. De ander zegt: het moet niet. Er worden briefjes opgehangen met de oproep 'niet voeren'. En de volgende dag ligt er gewoon weer een nieuwe berg voer", zegt een bewoner.

Een bewoner die wel geniet van de kippen heeft een hok in de tuin gebouwd waar de dieren kunnen slapen. Ze voert de dieren en haalt regelmatig een ei uit het hok. "Het geeft veel plezier", zegt ze.

Desondanks snapt ze dat dat niet voor iedereen geldt. "Er zijn te veel agressieve hanen en de oplossing is eigenlijk simpel: bij een aantal moet de nek omgedraaid worden, maar wie gaat dat doen?"