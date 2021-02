De tv-kijker ziet niet altijd wat de VAR ziet, weet Van Egmond: 'Ophef overtrokken'

Daar denkt Van Egmond het zijne van. Ook hij weet dat Björn Kuipers en Danny Makkelie te boek staan als de toparbiters van ons land, maar dat wil volgens hem niet zeggen dat de andere scheidsrechters een duel niet in goede banen kunnen leiden.

Niet de uitslag (1-1) of het spelpeil van de twee degradatieploegen was na afloop van dat duel namelijk het belangrijkste onderwerp van gesprek, maar het optreden van de leidsman. Die zou met enkele discutabele beslissingen een negatieve hoofdrol hebben gespeeld. ADO-trainer Ruud Brood sneerde na afloop dat een voetbalwedstrijd ook "goede leiding" nodig heeft.

Scheidsrechterbaas Dick van Egmond vindt dat zijn collega's tegen een stootje moeten kunnen en voelt zich dan ook niet geroepen bij elk wissewasje in de bres te springen voor 'zijn' mannen. Wanneer in zijn ogen echter geringschattend en smalend wordt gesproken over het niveau van Nederlandse scheidsrechter is hij niet te beroerd de critici van repliek te dienen.

"Op televisie zijn dingen slecht in beeld gebracht", meent Van Egmond. Ter illustratie wijst hij op de afgekeurde goal van Wesley Spieringhs, waarbij de VAR het moment uit een heel ander perspectief kon beoordelen dan de kijker thuis op de bank.

De ervaren Van Egmond (59) schroomt niet het optreden van zijn mensen kritisch tegen het licht te houden. Dat geldt dus ook voor het fluiten van Mulder tijdens Willem II-ADO Den Haag. Want stof tot napraten was er genoeg.

'Op tv zijn dingen slecht in beeld gebracht'

"Veel van onze toppers zitten nu in het buitenland voor Europese duels. Maar Siemen is ook een topper, die al jaren op het hoogste niveau fluit", zegt Van Egmond.

"Dan is een gele kaart te rechtvaardigen", zegt Van Egmond, die ook andere betwiste beslissingen van Mulder kritisch naloopt. "Het blijkt dat de ophef grotendeels overtrokken is."

Zo heeft het er in slowmotion alle schijn van dat Jordens Peters voorafgaand aan zijn tweede gele kaart een correcte tackle op de bal maakt. Maar op ware snelheid gaat de verdediger van Willem II erg wild het duel in, met alle risico's van dien.

Een evenmin te onderschatten factor is dat het vertragen van de beelden een vertekend beeld kan geven van wat zich daadwerkelijk op het veld afspeelt.

Dat de beelden die de videoscheidsrechter ter beschikking heeft, niet ook direct te zien zijn op televisie, heeft onder andere te maken met uitzendrechten. In veel gevallen, zoals gisteravond ook het geval zou zijn geweest bij Willem II-ADO, zouden ze echter veel frustratie en woede kunnen wegnemen bij de fans.

Handsbal Van Ewijk: "Heel nadrukkelijk in de reflex. We willen juist dat de bal minder snel op de stip gaat voor dit soort acties, dan wil niemand hier toch een strafschop voor zien?"

Geen penalty voor Kishna: "Daar hebben we heel nadrukkelijk naar gekeken. Kishna zet zijn been zelf ook raar neer, je kunt er zelfs een overtreding van hem in zien. Dit valt of staat met de eerste beslissing van de scheidsrechter."

De afgekeurde goal Willem II: "Die is op televisie dus slecht in beeld gebracht. Duidelijk een overtreding."

Maar het blijft uiteindelijk mensenwerk, benadrukt Van Egmond, waarbij scheidsrechters uiteindelijk in een fractie van een seconde beslissingen moeten nemen.

"De VAR kijkt altijd mee bij cruciale beslissingen. En die kan de scheidsrechter altijd even naar de kant roepen als de situatie toch heel anders blijkt te zijn dan in eerste instantie is beoordeeld", aldus Van Egmond.

In de details blijft er altijd ruimte voor een eigen interpretatie, zoals het net wel of toch niet trekken van een gele kaart. En dan is het achteraf natuurlijk makkelijk oordelen, stelt Van Egmond.

Die ruimte zat volgens hem tijdens de wedstrijd vooral in de twee gele kaarten voor Peters, waarbij - en dat is natuurlijk zuur voor de verdediger - de twijfel twee keer in diens nadeel uitpakte.

"Als ik héél eerlijk ben", zegt Van Egmond, "vind ik vooral de eerste gele kaart voor Peters net iets te zwaar. En daar hoorde je na afloop dan weer niemand over."

Arbiter Siemen Mulder licht zijn beslissingen toe voor de camera van de NOS: