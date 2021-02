Grote politie-actie tegen jihadistisch netwerk in Berlijn

In Berlijn en de omliggende deelstaat Brandenburg zijn op grote schaal huiszoekingen gedaan bij leden van de radicaal-islamistische vereniging Jama'atu Berlin. De vereniging is vanochtend door de Berlijnse Senaat met onmiddellijke ingang verboden.

Bij de politieactie waren 850 agenten betrokken, 26 plekken werden doorzocht. Er zijn geen arrestaties verricht, wel zijn er computers en geld in beslag genomen.

Goedkeuring aanslagen

Volgens de Berlijnse senator Andreas Geisel is Jama'atu Berlin een bedreiging voor de binnenlandse veiligheid. Een verbod is volgens hem gerechtvaardigd, omdat de ongeveer twintig leden van de vereniging "de gewapende jihad en terreuraanslagen op burgers goedkeuren, een martelaarscultus propageren die de bereidwilligheid om aanslagen te plegen vergroot en reclame maken voor de ideologie van IS".

Tegen negentien leden van de vereniging loopt een strafrechtelijk onderzoek. Geisel wijst ook op het verwoede antisemitisme van de leden: "Dit zijn mensen die alle Joden dood wensen."

Gesloten moskee

In 2017 werd in Berlijn de Fussilet-vereniging verboden, die de moskee beheerde waar kerstmarkt-aanslagpleger Anis Amri vlak voor de aanslag was geweest. Volgens Geisel is Jama'atu Berlin een soort voortzetting van die vereniging. De leden ervan kwamen regelmatig in de Fussilet-moskee.

Na het sluiten van de moskee hielden zij hun bijeenkomsten vooral thuis. Geisel: "We dulden geen ruimtes waarin terreur wordt aangemoedigd en de zogenoemde Islamitische Staat wordt verheerlijkt. Het gevaar van islamistisch terreur blijft hoog", zegt Geisel. "Het verbod van vandaag is een stap in de strijd tegen dit soort gewelddadig extremisme."