Vingegaard verrast favorieten en bezorgt Jumbo-Visma etappezege in UAE Tour

Jonas Vingegaard heeft verrassend de vijfde etappe van de UAE Tour op zijn naam geschreven. De 24-jarige Deen van Jumbo-Visma haalde vlak voor de finish koploper Aleksej Loetsenko bij en liet de Kazach in de laatste meters achter zich. De leiderstrui blijft in handen van Tadej Pogacar.

De 170 kilometer lange etappe met een slotklim van ruim 20 kilometer beloofde een spannende strijd te worden tussen Pogacar, de leider in het klassement, en Adam Yates. De Brit, die vorig jaar de eindzege pakte in de UAE Tour, moest 43 seconden goedmaken op de Sloveen, maar een aanval bleef uit.

Pogacar en Yates hielden op de Jebel Jais voornamelijk elkaar in de gaten en kwamen gebroederlijk als tweede en derde over de streep, drie seconden achter Vingegaard, die zijn tweede zege in een WorldTour-koers boekte.

Loetsenko strandt in zicht van de haven

Een kopgroep van negen man, met onder anderen Thomas De Gendt, hield stand tot de voet van de slotklim, maar viel toen uit elkaar. Loetsenko, vorig jaar de nummer drie van het eindklassement, hield het langst stand.

De 28-jarige Kazach van Astana reed een knappe solo bergop, maar strandde in het zicht van de haven. Wout Poels kwam als achtste over de streep.

De UAE Tour duurt nog tot en met zaterdag. De laatste twee etappes kennen een vlak parcours en bieden weer kansen voor de sprinters.